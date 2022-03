W okolicach Mariupola na Ukrainie Rosjanie rozmieszczają sprzęt do swojej komunikacji mobilnej, za pomocą którego mogą uzyskać dostęp do informacji na telefonach ukraińskich abonentów - ostrzegła w środę Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). Władze Mariupola zaapelowały do mieszkańców. Wcześniej Mariupol atakowano m.in. przy użyciu rakiety Toczka-U z głowicą kasetową – podał Ukrinform.