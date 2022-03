Władze miasta Enerhodar na południowo-wschodniej Ukrainie, obok Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej, informują, że rosyjskie wojska w środę podjęły kolejną próbę wejścia do miasta. - Mieszkańcy ich nie wpuścili - poinformował mer Dmytro Orłow, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Według Orłowa rano rosyjskie wojska po raz kolejny podeszły do rogatek miasta, a mieszkańcy, którzy zgromadzili się tam i zbudowali zapory, "przekonują (Rosjan), by nie wchodzili do miasta".

- Doszło do spotkania. Przekonaliśmy ich, że elektrownia jest pod dobrą ochroną. Mieszkańcy nie wpuszczą ich ani na krok. Oni wycofali się i mają przekazać tę informację swoim dowódcom - powiedział mer.

- Teraz jak nigdy musimy się zmobilizować, być razem, żeby wróg nie wszedł do miasta, gdzie znajduje się największa elektrownia w Europie – poinformował urzędnik.

Heraszczenko podał również, powołując się na Gwardię Narodową Ukrainy, że rosyjski desant złożony z ponad 20 śmigłowców leci w kierunku Południowoukraińskiej Elektrowni Jądrowej w obwodzie mikołajowskim na południu kraju.

Enerhodar - blokada od 28 lutego

Blokada powstała w Enerhodarze powstała już 28 lutego i jest rozbudowywana.

Jak podawano kilka dni temu, mieszkańcy na wjeździe do miasta ustawili barykady z betonowych bloków, opon, worków z piaskiem i jeży przeciwpancernych.

W internecie opublikowano film, na którym widać, że kolumna rosyjskiego sprzętu zatrzymała się przed blokadą.

"Mieszkańcy Enerhodaru blokują drogi, aby powstrzymać przemieszczanie się sprzętu przeciwnika. Bez żadnej broni, gołymi rękoma, ludzie stawiają opór okupantowi!" - napisały wojska lądowe Ukrainy w mediach społecznościowych.





Blokada w Koriukówce

Kilka dni temu do podobnej blokady doszło na obrzeżach miasta Koriukówka.

На околицях міста Корюківка, що на Чернігівщині, люди юрбою блокують пересування окупаційної техніки противника. Беріть приклад з Корюківки! #stoprussia pic.twitter.com/XA4QlXx8iu — Дамо відсіч Росії (@Stop_Russia) February 27, 2022

Mieszkańcom udało się tam zatrzymać rosyjskie czołgi.

