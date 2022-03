W proteście przeciwko inwazji Rosji na Ukrainę paryskie muzeum figur woskowych Grévin usunęło figurę prezydenta Rosji Władimira Putina z wystawy. Zwiedzający uszkodzili ją w weekend. Posąg został rozmontowany i przeniesiony do magazynu. Placówka rozważa zastąpienie go pomnikiem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełeńskiego.

Paryskie Muzeum Grévin usunęło woskową figurę prezydenta Rosji Władimira Putina w proteście przeciwko inwazji na Ukrainę i po tym, jak została uszkodzona przez zwiedzających w weekend - poinformował we wtorek dyrektor muzeum Yves Delhommeau.

Figura, która powstała w 2000 roku, została do odwołania przeniesiona do magazynu, a muzeum rozważa zastąpienie jej pomnikiem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełeńskiego.

- Dzisiaj nie jest już możliwe przedstawianie takiej postaci jak on... Po raz pierwszy w dziejach muzeum wycofujemy pomnik z powodu trwających obecnie wydarzeń historycznych - powiedział radiu France Bleu dyrektor placówki.

Turyści atakowali woskowego Putina

Delhommeau dodał, że w ciągu weekendu posąg był atakowany przez odwiedzających i wyglądał na "zaniedbany". - Biorąc pod uwagę to, co się stało, my i nasi pracownicy nie chcemy codziennie poprawiać jego włosów i wyglądu - stwierdził dyrektor muzeum.

Zapytany, kto może teraz zastąpić Putina w pustym miejscu między posągami prezydenta USA Joe Bidena i prezydenta Chin Xi Jinpinga, Delhommeau powiedział, że może to być lider Ukrainy Wołodymyr Zełeński.

- Być może prezydent Zełeński zajmie jego miejsce... stał się bohaterem, przez to, że stawia opór i nie uciekł ze swojego kraju. Mógłby doskonale zająć miejsce wśród wielkich ludzi historii i współczesności - powiedział muzealnik.

W 2014 roku, po aneksji Krymu przez Rosję, demonstrant z napisem "Zabić Putina" dźgnął woskowy posąg prezydenta Rosji eksponowany w Paryżu i rozbił jego głowę.

#FotoNota En el museo de cera Grévin (@Grevin_Paris ) , en Francia, su director Yves Delhommeau almacena la figura de Vladimir Putin, tras la invasión rusa en Ucrania.

📷: JULIEN DE ROSA / AFP pic.twitter.com/fUAw9W4xtk — El Universal Cultura (@Univ_Cultura) March 1, 2022

hlk/PAP