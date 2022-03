"Ponad 400 studentów z Indii, którzy przekroczyli polsko-ukraińską granicę, uciekając przed wojną, wraca bezpiecznie do swojej ojczyzny" - poinformował we wtorek wieczorem wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. Dwa samoloty do Delhi wyruszyły z lotniska pod Rzeszowem.