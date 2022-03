Rosja zawiesiła współpracę z europejskim kosmodromem

Według deklaracji Roskosmosu, liczący 87 osób rosyjski personel techniczny zostanie wycofany z ośrodka. Informację taką potwierdził w mediach społecznościowych Dmitrij Rogozin, dyrektor generalny agencji, wskazując, że to reakcja na sankcje nałożone na Rosję przez Unię Europejską.

Kosmodrom niedaleko Kourou, czyli Gujańskie Centrum Kosmiczne, zwane też Europejskim Portem Kosmicznym, to miejsce startu rakiet położone w Gujanie Francuskiej, która jest terytorium zależnym do Francji (i tym samym też częścią Unii Europejskiej). Działa od 1968 roku i ma niezwykle dobre położenie geograficzne z punktu widzenia lotów kosmicznych – bardzo blisko równika oraz otwarty ocean na wschód od kosmodromu.

Rakiety Sojuz uziemione

Z Kourou starty wykonują Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), francuska agencja CNES, a także firma komercyjna Arianespace. Użytkowane są rakiety nośne Ariane (m.in. taką rakietą wyniesiono Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba pod koniec grudnia 2021 r.), ale także inne (np. Vega), w tym rosyjskie rakiety Sojuz. I właśnie te ostatnie przestaną startować z kosmodromu Kourou.

Ostatni start Sojuza z Kourou nastąpił 10 lutego br., w ramach wyniesienia na orbitę 34 satelitów internetowych OneWeb. Następny był zaplanowany na początek kwietnia i miał wynieść dwa satelity nawigacyjne europejskiego systemu Galileo.

Przedstawiciele Unii Europejskiej zapewniają, że decyzja Rosji nie będzie mieć wpływu na utrzymanie infrastruktury portu kosmicznego oraz że dalej rozwijane będą rakiety Ariane 6 i Vega C, aby zapewnić Europie samodzielność w tej dziedzinie. Rakieta Ariane 6 to następczyni serii Ariane 5, a Vega C to kolejna generacja rakiet Vega.

mad/PAP