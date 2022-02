Mieszkaniec Berdiańska został zastrzelony za to, że nie dał rosyjskiemu żołnierzowi swego telefonu komórkowego, by ten mógł zatelefonować do domu. Powiadomił o tym na kanale Telegramu przedstawiciel Rady Obrony Obwodu Zaporoskiego Iwan Arefjew. Berdiańsk jest położony w tym regionie Ukrainy.

Arefjew dodał, że zebrano dowody grabieży, jakich dopuszczają się rosyjscy żołnierze w sklepach i na stacjach benzynowych. Są to nagrania z kamer przemysłowych lub filmy nagrywane przez mieszkańców.

"Bomby spadły na budynki mieszkalne"

Berdiańsk został zajęty w nocy z niedzieli na poniedziałek przez siły rosyjskie. Podczas zdobywania miasta jedna osoba zginęła, a inna została ranna.

Rada miejska Mariupola w obwodzie donieckim powiadomiła natomiast na Facebooku, że lotnictwo rosyjskie atakuje pobliską Sartanę. "Bomby spadły na budynki mieszkalne" – poinformowano.

