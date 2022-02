Władze Francji wysłały do Polski 33 tony pomocy humanitarnej przeznaczonej dla ukraińskich uchodźców - ogłosił w poniedziałek francuski minister spraw wewnętrznych Gerald Darmanin. W transporcie znalazły się m.in. namioty, leki i żywność.

Darmanin zapowiedział też, że na początku tego tygodnia kolejne 30 ton pomocy zostanie wysłane do Mołdawii.

Wysłaliśmy pomoc do Polski, do której uciekły tysiące Ukraińców po tym, gdy ich kraj został najechany przez Rosję - powiedział szef MSW na antenie radia France 2. W transporcie znajduje się wszystko, co "pomoże powitać tych ludzi w najlepszych warunkach".

Nieograniczony dostęp do pomocy

Według Darmanina we wtorek do Polski mają również dotrzeć dwa samoloty cywilne "wypełnione lekami".

Francja przedstawi w poniedziałek na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ projekt rezolucji mającej "zagwarantować nieograniczony dostęp pomocy humanitarnej, mającej zaspokoić pilne potrzeby ludności pozostającej na Ukrainie" - ogłosił w niedzielę Pałac Elizejski.

