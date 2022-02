Rosja zaangażowała w inwazję już ok. 3/4 sił zgromadzonych wokół Ukrainy, a postępy wojsk zostały spowolnione - ocenił w poniedziałek wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu. Dodał, że mimo rozkazu Putina nie zaobserwowano znaczących ruchów sił jądrowych. Resort nie widzi też dowodów, by do czynnego udziału w wojnie włączyły się wojska białoruskie.