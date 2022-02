Prezydent Francji w rozmowie z Putinem "ponowił prośbę społeczności międzynarodowej o zakończenie rosyjskiej ofensywy przeciwko Ukrainie i potwierdził potrzebę natychmiastowego zawieszenia broni" - poinformowa Pałac Elizejski.

Macron zażądał: wstrzymania ostrzałów i ataków na ludność cywilną i miejsca zamieszkania, zachowania całej infrastruktury cywilnej, zabezpieczenie głównych dróg, w szczególności drogi na południe od Kijowa.

Putin "potwierdził chęć zaangażowania się w te żądania" - napisał Pałac Elizejski.

Wojna Rosja-Ukraina. Warunki zakończenia inwazji

Z oświadczenia Kremla wynika, że prezydent Rosji oznajmił, że wstępnymi warunkami zakończenia inwazji na Ukrainę jest uznanie Krymu jako terytorium rosyjskie, "denazyfikacja" rządu ukraińskiego i "status neutralny" Kijowa.

Macron wezwał także do "poszanowania międzynarodowego prawa humanitarnego i ochrony ludności cywilnej oraz dostarczania pomocy, zgodnie z rezolucją wniesioną przez Francję do Rady Bezpieczeństwa ONZ".

Rozmowy Rosja-Ukraina

Równolegle przy Białorusi trwają rosyjsko-ukraińskie rozmowy i wydaje się, że porozumienie jest odległe.

- Podczas negocjacji ukraińsko-rosyjskich, przeprowadzonej w poniedziałek, strony określiły priorytetowe tematy i wyznaczyły pewne decyzje - przekazał przedstawiciel prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

- Strony wyjeżdżają do swoich stolic na konsultacje po to, by te decyzje zyskały jakieś możliwości wdrożenia - powiedział Podolak.

dk/PAP