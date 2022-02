Bidena o to, czy Amerykanie powinni obawiać się wojny nuklearnej zapytała jedna z dziennikarek w czasie, gdy prezydent zmierzał na uroczystość upamiętniającą miesiąc historii Afroamerykanów.

- Nie - odpowiedział amerykański prezydent.

"Odpowiemy rezolutnie i zdecydowanie"

W poniedziałek przedstawiciel Pentagonu stwierdził, że USA uważnie śledzą ruchy rosyjskich wojsk jądrowych i nie odnotowały dotąd żadnych konkretnych sygnałów w reakcji na rozkaz rosyjskiego prezydenta o postawieniu tych wojsk w stan podwyższonej gotowości.

Do sprawy odniósł się również rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price, który pytany o groźby jądrowe Putina stwierdził, że "rozważanie, co siedzi w głowie prezydenta Rosji nie jest pożyteczne".

- Nie sądzę, by było to pożyteczne ani możliwe, zgadywać co siedzi w głowie prezydenta Putina, ale to co dla nas jest znaczące, to działania Rosyjskiej Federacji. Jeśli retoryka gróźb nuklearnych przemieni się w czyny, zagrażające bezpośrednio naszym sojusznikom lub Stanom Zjednoczonym (...) odpowiemy rezolutnie i zdecydowanie - zapewnił rzecznik.

Konflikt na Ukrainie. "Rosja użyła dotychczas ok. 2/3 zgromadzonych sił"

Według USA, Rosja użyła dotychczas w inwazji ok. 2/3 swoich sił zgromadzonych wokół Ukrainy, których liczebność szacowana była na 150-190 tys. W sobotę oficjele mówili o użyciu ok. połowy wojsk. Od początku wojny wystrzelono również 320 rakiet różnego typu, głównie krótkiego zasięgu.

Ostrzał rakietowy i artyleryjski dotknął również infrastruktury cywilnej i obszarów mieszkalnych, ale oficjel odmówił oceny, czy Rosja celowo uderza w cele cywilne. Dodał jednak, że obrana przez Rosję taktyka oblężeń miast, jak np. w Czernihowie, połączona z ostrzałem rakietowym, niemal z definicji oznacza ofiary cywilne.

Według Pentagonu, przestrzeń powietrzna nad Ukrainą nadal jest kontestowana, a ukraińska obrona powietrzna i siły powietrzne, choć "zdegradowane", nadal funkcjonują. USA nie mają też wskazań, by zakłócane były dostawy sprzętu wojskowego na Ukrainę.

dk/PAP