Rosyjskie wojska zbliżają się do stolicy Ukrainy, a Moskwa dąży do przesunięcia swoich sił w głąb kraju - powiedział w czwartek wysoki rangą przedstawiciel resortu obrony USA, cytowany przez Agencje Reutera. W związku ze stanem wojennym mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat nie mogą wyjechać z kraju - poinformowały w czwartek wieczorem ukraińskie służby.