Janusz Korwin-Mikke w dosadnych słowach skomentował atak Rosji na Ukrainę. "Na to, co się dzieje, jest tylko jedno logiczne wyjaśnienie: Putin zwariował" - napisał w mediach społecznościowych polityk Konfederacji. "Działania Rosji są bez sensu!" - dodał.

Janusz Korwin-Mikke od początku kryzysu wokół Ukrainy przekonywał, że wojny nie będzie.

- Ja od początku mówiłem, że Rosjanie nie wejdą na Ukrainę - powiedział tydzień temu polityk Konfederacji w Kanale Sportowym.

- Putin blefuje. On chce, żeby z nim rozmawiano, żeby Ukraina się przestraszyła. Gdyby chciał napaść na Ukrainę, to przecież by o tym nie mówił, tylko napadł znienacka. Czy Hitler przed napaścią na Polskę albo Związek Sowiecki pokazywał, że ma wojska na granicy? Nie, to jest po to, żeby zastraszyć, a nie zrobić wojnę. (...) Pies, który szczeka, nie gryzie - dodawał w rozmowie z TVP Info.

"Działania Rosji są bez sensu"

Po tym gdy Rosja w czwartek rano jednak zaatakowała Ukrainę Korwin-Mikke stwierdził, że "Putin zwariował".

"Na wypadek, gdyby Włodzimierz Putin przekroczył granicę w Donbasie, miałem przygotowaną talleyrandowską frazę: 'To gorzej, niż zbrodnia: to błąd!'. Natomiast na to, co się dzieje, jest tylko jedno logiczne wyjaśnienie: Putin zwariował. Albo czegoś bardzo ważnego nie wiemy..." - napisał na Twitterze.

Na wypadek, gdyby JE Włodzimierz Putin przekroczył granicę w Donbasie, miałem przygotowaną talleyrandowską frazę: "To gorzej, niż zbrodnia: to błąd!". Natomiast na to, co się dzieje, jest tylko jedno logiczne wyjaśnienie: Putin zwariował.

Albo czegoś b.ważnego nie wiemy... — Janusz Korwin-Mikke (@JkmMikke) February 24, 2022

"To, że na przekroczenie cienkiej czerwonej linii w Donbasie nie ma żadnego usprawiedliwienia - to już pisałem" - dodał w kolejnym wpisie.

Przyznał, że ataku na Ukrainę "nie da logicznie wyjaśnić". "Czyli u steru władzy na Kremlu jest ktoś nieodpowiedzialny i nieobliczalny!" - stwierdził.

"(...) Atakowanie państwa bez wypowiedzenia wojny jest zbrodnią - niezależnie od tego, czy giną żołnierze, czy cywile. A działania Rosji są bez sensu!" - dodał w kolejnym wpisie.

Media podkreślają, że oprócz żołnierzy na Ukrainie giną również cywile. Tymczasem atakowanie państwa bez wypowiedzenia wojny jest zbrodnią - niezależnie od tego, czy giną żołnierze, czy cywile.

A działania Rosji są bez sensu!

Obszerniejsza wypowiedź tu: https://t.co/eFGFZxBwuD — Janusz Korwin-Mikke (@JkmMikke) February 24, 2022

Polityk nieco obszerniej skomentował sprawę na swoim Facebooku.

"Do tej pory Włodzimierz Putin był precyzyjnie działającym, przewidywalnym politykiem - na co najlepszym dowodem jest, że bez trudności przewidywałem Jego posunięcia. Realizował z sukcesem cele Federacji, a właściwie Rosji. Ręce składały się do oklasków, gdy bezszelestnie przejął Białoruś, gdy idioci z USA (i Polski...) pomogli Mu osadzić buntującego się prezydenta Kazachstanu..." - napisał.

"Na nieszczęście rosyjscy dygnitarze uwierzyli, że Wódz ma zawsze rację - co przecież udowodnił. Więc teraz bez wahania wykonują Jego erratyczne rozkazy i polecenia" - dodał.

WIDEO: Koronawirus w Polsce. Konferencja Mateusza Morawieckiego i Adama Niedzielskiego Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/Polsatnews.pl