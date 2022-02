Sznury samochodów jadą od strony Kijowa na zachód Ukrainy. Duży ruch jest nawet na bocznych drogach. Na większości stacji benzynowych widać kolejki pojazdów.

Na drodze wyjazdowej z Kijowa widać było po południu ludzi stojących na poboczu z torbami, walizkami i próbujących złapać okazję. W godzinach popołudniowych centrum miasta było opustoszałe. Trwa atak militarny Rosji na Ukrainę. W kraju ogłoszono stan wojenny.

Uchodźcy chcą do Polski

- Jadę do Lwowa, chciałabym do Polski, ale słyszałam, że są na granicy bardzo długie kolejki. Więc na razie Lwów – mówiła pod Żytomierzem ok. 60-letnia kobieta. Jak opowiada, była w Kijowie w celach zdrowotnych, a sama pochodzi z Iwano-Frankiwska. Zaznacza, że nie chce jednak wracać do swojego miasta. Słyszała dźwięki czwartkowych eksplozji w ukraińskiej stolicy.

Przybywający w czwartek do Rumunii uchodźcy z Ukrainy deklarują, że zamierzają udać się koleją do Polski lub Czech, podaje bukaresztański portal Hotnews.

