Jak przypomniał MKOl w czwartek, igrzyska w Pekinie i związany z nimi "rozejm olimpijski" wciąż się nie zakończyły, ponieważ między 4 a 13 marca rywalizować będą ze sobą paraolimpijczycy.

Zdaniem Komitetu, Rosja naruszyła więc wspomniany rozejm, który rozpoczął się siedem dni przed startem igrzysk, czyli 4 lutego, a zakończy tydzień po ceremonii zamknięcia Igrzysk Paraolimpijskich. "Zgromadzenie Ogólne ONZ w drodze konsensusu przyjęło odpowiednią rezolucję w tej sprawie w grudniu 2021 roku" - przypomniał MKOl.

MKOL: nasz szef prosił polityków, by inspirowali się olimpijczykami

Thomas Bach, prezydent Komitetu, "wezwał do pokoju". "Wyraził to już wcześniej w swoich przemówieniach podczas ceremonii otwarcia i zamknięcia Igrzysk Olimpijskich. (Podczas pierwszej z nich) zwrócił się do przywódców politycznych, by dostrzegli swoje zaangażowanie w rozejm olimpijski" i "dali szansę pokojowi".

"Z kolei podczas ceremonii zamknięcia, poprosił liderów politycznych o 'inspirację przykładem solidarności i pokoju' wyznaczonym przez olimpijczyków" - dodał MKOl, przyznając, że wydarzenia na Ukrainie "wzbudziły jego niepokój".

"W Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim została utworzona grupa zadaniowa, której celem jest ścisłe monitorowanie sytuacji i koordynowanie pomocy humanitarnej dla członków Wspólnoty Olimpijskiej na Ukrainie tam, gdzie jest to możliwe' - przekazano.

Polski Komitet Olimpijski: solidaryzujemy się z narodem ukraińskim

Również Polski Komitet Olimpijski "zdecydowanie potępia atak na Ukrainę oraz naruszenie Rozejmu Olimpijskiego, co jest sprzeczne z wartościami i ideami Ruchu Olimpijskiego". "PKOl solidaryzuje się ze sportowcami Ukrainy oraz całym Narodem Ukraińskim" - podkreślono w oświadczeniu.

Ze względu na aferę dopingową w Rosji, reprezentanci tego państwa nie wystąpili w pekińskich igrzyskach pod swoją flagą, lecz jako przedstawiciele Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego.

