Pod koniec marca polscy piłkarze mają zagrać z Rosjanami w ramach eliminacji do mundialu. Po tym, jak Moskwa napadła na Ukrainę, w sieci pojawiają się apele, by Biało-Czerwoni nie pojechali na to spotkanie. - Należy ogłosić bojkot Rosji - ocenił szef PISM Sławomir Dębski. Głos zabrał także Zbigniew Boniek, były szef PZPN. "Napisałem do prezydenta UEFA w tej sprawie, oczekuję reakcji" - podał.