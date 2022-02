Opublikowane w środę badanie zostało wykonane online między 7 a 15 lutego br. Uczestniczyło w nim ponad 1000 osób w Rosji i ponad 1000 osób na Ukrainie.

Wedle sondażu 43 proc. Rosjan sprzeciwia się agresji militarnej na Ukrainę w celu połączenia jej z Rosją, a 36 proc. opowiada się za takim działaniem.

Jak komentuje CNN, wielu Rosjan uważa, że ich kraj byłby zagrożony przez dalszą ekspansję Sojuszu Północnoatlantyckiego na wschód.

ZOBACZ: MSZ apeluje do ukraińskich obywateli o opuszczenie Rosji. SBU: zaobserwowaliśmy koncentrację wojsk

- Odnosi się to do poglądu, że gdyby Ukraina stała się członkiem NATO i gdyby siły NATO zostały rozmieszczone u granic Rosji, stanowiłoby to śmiertelne zagrożenie, i dlatego nie można na to pozwolić - skomentował dla CNN rosyjski dziennikarz Władimir Pozner.

Ukraińcy uważają, że nie są "jednym narodem" z Rosjanami

70 proc. badanych Ukraińców opowiada się przeciwko użyciu siły wobec swojego kraju, w obu przypadkach. Większość respondentów z Ukrainy odrzuca twierdzenia rosyjskiego prezydenta Władimira Putina, że ich kraj nie ma historycznych podstaw do istnienia i jest zasadniczo wytworem Związku Sowieckiego. Badani Ukraińcy uważają także, że nie są "jednym narodem" z Rosjanami, a dwa kraje nie powinny się zjednoczyć.

"Współczesna Rosja cierpi na syndrom upadającego imperium. Utrata ziem jest ukazywana jako +historyczna niesprawiedliwość+, która powinna zostać odwrócona, także przy użyciu siły. Ukraina jest postrzegana jako klejnot korony, który jest +kradziony przez NATO+. Rosjanie pod wpływem zastraszania w starym, sowieckim stylu, wierzą, że Stany Zjednoczone i NATO to przeciwnicy, którzy zagrażają rosyjsko-ukraińskiej jedności" - napisała z kolei Orysja Lucewicz, analityczka brytyjskiego think tanku zajmującego się badaniem stosunków międzynarodowych Chatham House.

ZOBACZ: Viera Juranova: Władimir Putin powinien być objęty sankcjami Unii Europejskiej wobec Rosji

Wbrew ostrzeżeniom Zachodu, że rosyjski prezydent Władimir Putin przygotowuje siły do ataku na zachodniego sąsiada kraju, tylko 13 proc. Rosjan uważa, że Kreml prawdopodobnie rozpocznie działania wojenne wobec Ukrainy. Pod tym względem Ukraińcy są mniej optymistyczni; 43 proc. badanych z Ukrainy wierzy w możliwą agresję militarną Rosji.

"W Rosji Zachód jest ukazywany jako złoczyńca, który dręczy Ukrainę, aby podważyć wielkość Rosji. W przypadku rosyjskiej agresji wojskowej, Rosja będzie przedstawiana jako kraj walczący z siłami NATO i USA, a nie mordujący swoich słowiańskich braci" - dodała Lucewicz.

Rosjanie pozytywnie o Związku Radzieckim

Rosjanie i Ukraińcy mają także różne opinie, co do obecności wojsk rosyjskich w Donbasie. 73 proc. Ukraińców uważa, że znajdują się tam rosyjscy żołnierze, z czym zgadza się jedynie 19 proc. badanych Rosjan.

Siedmiu na dziesięciu Rosjan postrzega Związek Radziecki pozytywnie, a tylko jeden na dziesięciu jest przeciwnego zdania. Podział tych opinii wśród Ukraińców nieco się różni. 34 proc. badanych postrzega ZSRR pozytywnie, a 35 proc. negatywnie.

ZOBACZ: Sejm podjął uchwałę w sprawie agresji Rosji. "Ukraina jest niepodległym, suwerennym państwem"

"Rosyjskie władze dążą do określania Rosji następcą Związku Radzieckiego. W związku z tym, Rosjanie bardziej niż Ukraińcy, mają problemy z definiowaniem historii bez umieszczania Związku Radzieckiego w jej centrum. Rosjanie rozumieją to, że Związek Radziecki używał polityki terroru, ale wierzą, że jego koszty były ponoszone na równi w całym ZSRR. Na Ukrainie uważa się, że Hołodomor z lat 1932-1933 (...) był wymierzony w szczególności w ich kraj" - skomentował Timothy Snyder, historyk z Uniwersytetu Yale.

57 proc. Rosjan i 61 proc. Ukraińców optymistycznie widzi swoją przyszłość i przyszłość swoich rodzin, ale jednocześnie ponad jedna trzecia badanych z obu krajów postrzega ją negatywnie

WIDEO: Potężna eksplozja w Ghanie. Zniszczonych ponad 500 domów, nie żyje co najmniej 17 osób Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dsk/PAP