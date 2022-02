W uchwale, przyjętej w środę rano przez aklamację, podkreślono m.in., że "Ukraina jest niepodległym, suwerennym i demokratycznym państwem". "Przyjęcie przez Rosję konstytucji samozwańczych tzw. republik ługańskiej i donieckiej oznacza w istocie zamiar opanowania terytorium Ukrainy, a więc jest to działanie o czysto wojennym charakterze" - napisano w uchwale.

ZOBACZ: Mateusz Morawiecki: Donald Tusk stoi na czele partii Nord Stream 2. Wzywam do rezygnacji

Sejm "z całą mocą" potępił w niej "wszelkie działania Federacji Rosyjskiej, których celem jest zamach na suwerenność Ukrainy". "Społeczność międzynarodowa musi zrobić wszystko, aby nie dopuścić do wojny. Integralność terytorium Ukrainy, nienaruszalność jej granic i prawo do samostanowienia są źródłem bezpieczeństwa całej Europy" - napisano w uchwale.

"Sejm wzywa społeczność międzynarodową do wprowadzenia dotkliwych sankcji ekonomicznych i dyplomatycznych przeciwko agresorowi. Wzywamy rządy państw UE i NATO oraz całą społeczność międzynarodową, by solidarnie stanęły po stronie wolności i prawa narodu ukraińskiego do życia w niepodległym państwie" - głosi uchwała.

WIDEO: Paweł Soloch w "Gościu WYdarzeń": Kreml mógł uznać, że to jest moment, by sięgnąć po całą Ukrainę Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dsk/bas/PAP