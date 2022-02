Rosyjska Rada Federacji, izba wyższa rosyjskiego parlamentu, wydała zgodę na użycie sił zbrojnych Rosji poza granicami kraju - podała agencja Associated Press. Wniosek taki złożył we wtorek prezydent Rosji Władimir Putin. - W razie konieczności będziemy wykonywać nasze zobowiązania - powiedział rosyjski przywódca odnosząc się do wniosku.