- W poniedziałek w kompleksie leśnym niedaleko miejscowości Romanów policja odnalazła ciała dwóch kobiet oraz martwego psa. Zwłoki znajdowały się pod ziemią, zostały wydobyte - poinformował prokurator Krzysztof Budzik.

- Jednoznacznie wiążemy ten fakt z prowadzonym postepowaniem przeciwko Krzysztofowi R. - powiedział. Jak dodał, "na ten moment nie możemy mówić o motywie".

Prokurator Budzik wyjaśnił miejsce znalezienie zwłok było "nieprzypadkowe". - Wynikało z wytężonej pracy policji pod nadzorem prokuratora - stwierdził. - Weryfikowaliśmy wszystkie informacje, które do nas spływały, to pozwoliło na wytypowanie tego miejsca, jako potencjalnego miejsca ukrycia zwłok - dodał.

- Będziemy dążyć do tego, aby w sposób jednoznaczny ustalić jaka była przyczyna śmierci tych kobiet, wiec wkrótce zostanie przeprowadzona sekcja zwłok - powiedział.

Poszukiwania matki i córki

Poszukiwania 45-letniej Aleksandry i jej 15-letniej córki Oliwii rozpoczęły się ponad tydzień temu. W czwartek 10 lutego kobiety, wraz z psem rasy shih tzu, w nieznanych okolicznościach opuściły mieszkanie w Częstochowie przy ul. Bienia i nie nawiązały kontaktu z bliskimi.

W minioną środę zarzut podwójnego zabójstwa usłyszał 52-letni znajomy Aleksandry, Krzysztof R., który został aresztowany. Podejrzany nie przyznał się do winy i nie złożył wyjaśnień.

Jak wynikało z ostatnich ustaleń, ford focus należący do Aleksandry 10 lutego miał poruszać się po drodze krajowej nr 91 w rejonie Romanowa i dalej w kierunku Katowic – to tam teraz, po ustaleniach poczynionych w działaniach operacyjnych, skierowano poszukiwania. Wcześniej koncentrowały się one w okolicy ogródków działkowych w Częstochowie, gdzie Aleksandra miała swoją altanę, a w pobliżu stoi altana należąca do R.

