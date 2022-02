"Certyfikacja (rurociągu) zostałaby wówczas wstrzymana (w przypadku inwazji Rosji). Nie ma co do tego wątpliwości. Oznacza to zatem, że Nord Stream 2 jest objęty sankcjami" – powiedział Nehammer na konferencji prasowej.

Rurociąg został zbudowany, ale jeszcze nie działa, ponieważ oczekuje na zatwierdzenie przez organy regulacyjne Niemiec i UE - przypomina agencja Reutera. Scholz będzie rozmawiał z Putinem Kanclerz Niemiec Olaf Scholz w poniedziałek po południu przeprowadzi rozmowę telefoniczną z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w związku z konfliktem między Rosją a Ukrainą - zapowiedział rzecznik rządu w Berlinie Steffen Hebestreit. "Rozmowa jest ściśle uzgodniona z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i dotyczyć będzie także ewentualnego szczytu z udziałem Putina i prezydenta USA Joe Bidena. Inicjatywa w tej sprawie wyszła od Macrona, który w niedzielę dwukrotnie rozmawiał przez telefon z Putinem, a raz z Bidenem" - pisze agencja dpa. ZOBACZ: Biały Dom: Biden zgodził się na spotkanie z Putinem, ale tylko jeśli nie będzie inwazji Rząd niemiecki z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Biden zaproponował bezpośrednie spotkanie z Putinem - powiedział Hebestreit. Wyraził nadzieję, że strona rosyjska zaakceptuje tę propozycję. "Teraz ważne jest podjęcie niezbędnych przygotowań, aby taki szczyt mógł się odbyć jak najszybciej" - podkreślił.

ap/PAP