- Zgodnie z zapowiedziami ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, jeżeli trend (spadkowy epidemii) będzie obserwowany w najbliższych dniach, to zakładamy, że do końca przyszłego tygodnia, po rekomendacjach przedstawionych przez ministra panu premierowi, zapewne zechcemy ogłosić to, co będzie miało miejsce w marcu i zapewne będzie to schodzenie z pewnych obostrzeń - powiedział mediom rzecznik resortu zdrowia.

Zaznaczył, że nie należy spodziewać się zniesienia od 1 marca obowiązku zasłaniania ust i nosa maseczką.

- W maseczkach na razie jeszcze na pewno zostaniemy, ale z części obostrzeń będzie można zejść, zważywszy na to, że trend spadkowy jest w naszym kraju cały czas obserwowany - stwierdził Andrusiewicz.

- Widzimy również to, co dzieje się na świecie, w innych państwach, które zapowiadają stopniowe luzowanie obostrzeń; nie jesteśmy ani w czołówce, ani na końcu stawki, raczej w środku państw, które zapowiadają pewne luzowanie - ocenił.

97 proc. zakażeń to Omikron

Rzecznik resortu zdrowia przekazał, że obecnie wariant Omikron stanowi ponad 97 proc. wszystkich badanych, sekwencjonowanych przypadków koronawirusa w Polsce.

- To jest 18 800 przypadków zakażeń omikronem, czyli ponad 97 procent wszystkich badanych, sekwencjonowanych przypadków koronawirusa w kraju. Myślę, że w przyszłym tygodniu osiągniemy 100 procent - powiedział rzecznik MZ. Wariant omikron koronawirusa SARS-CoV-2 wykryto w listopadzie w RPA. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 26 listopada zakwalifikowała go do grupy "niepokojących wariantów". Poprzednim umieszczonym w tej kategorii wariantem koronawirusa była delta. W Polsce pierwszy przypadek omikronu potwierdzono 16 grudnia u 30-letniej obywatelka Lesotho, która w naszym kraju przebywała na Cyfrowym Szczycie ONZ w Katowicach. Dwa dni wcześniej, 14 grudnia, potwierdzono w Chinach zakażenie tym wariantem u polskiej dziewczynki, która z Warszawy samolotem przyleciała do Państwa Środka

an/PAP