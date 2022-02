Samolot z Warszawy do Meksyku zawrócił do stolicy. "Usterka techniczna"

Samolot z Warszawy do Cancun (Meksyk), z powodu usterki technicznej zawrócony do stolicy, wylądował po godz. 9.20 na Lotnisku Chopina - poinformował PAP rzecznik LOTu Krzysztof Moczulski. W ciągu maksymalnie dwóch godzin, po przepakowaniu bagaży do innej maszyny, lot do Cancun będzie kontynuowany.