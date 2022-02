Marianna Schreiber w Nowoczesnej? Katarzyna Lubnauer wyjaśnia

- Każdy ma prawo do działalność politycznej, odrębnej od tego, co robią ludzie z jego rodziny, ale nie ma takiej decyzji zarządu, by ją przyjąć - powiedziała posłanka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer, pytana o Mariannę Schreiber. Jak dodała, partia jest "dość ostrożna".

- Nie wstąpiła jeszcze do Nowoczesnej. Nie jest oficjalnie członkinią. Spotkałam się z nią. Robi bardzo sympatyczne wrażenie. Widać, że chce mieć własną działalność polityczną, zainteresowania polityczne odrębne od męża - powiedziała w Radiu Zet Katarzyna Lubnauer, pytana, czy Marianna Schreiber wstąpiła już do .N.

- Wiemy, że jest jej wola. Każdy ma prawo do działalność politycznej, odrębnej od tego, co robią ludzie z jego rodziny, ale nie ma takiej decyzji zarządu, by ją przyjąć - wyjaśniła. Dodała jednak, że Nowoczesna jest w tej kwestii "dość ostrożna". - Ważne, by w naszej partii, która ma jednoznaczny profil liberalny, były osoby, które mają podobne poglądy - wyjaśniła.

Marianna Schreiber wypowiedź Lubnauer skomentowała na Twiiterze: "Na wszystko przyjdzie pora".

Kim jest Marianna Schreiber?

O żonie Łukasza Schreibera jednego z ważniejszych ministrów w Kancelarii Premiera zrobiło się głośno, gdy wzięła udział w programie "Top Model" stacji TVN.

ZOBACZ: Łukasz Schreiber: nie uważam, że aborcja w każdym przypadku powinna być zakazana

Od tego momentu żona ministra aktywnie udziela się w mediach społecznościowych i m.in. komentuje wydarzenia polityczne w kraju.

Brała udział m.in. w proteście nauczycieli (Marianna Schreiber z wykształcenia jest pedagogiem), za pośrednictwem mediów społecznościowych pytała również swojego męża o powody głosowania nad niektórymi ustawami.

WIDEO: "Polska może stracić niepodległość". Zbigniew Ziobro o wyroku TSUE Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/Radio Zet/Polsatnews.pl