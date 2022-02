W drugiej części programu gościem Marcina Fijołka będzie były minister spraw zagranicznych prof. Jacek Czaputowicz.

"Sekretarz Austin wezwał do deeskalacji, powrotu rosyjskich sił okrążających Ukrainę do swoich baz oraz do dyplomatycznego rozwiązania" - napisał rzecznik resortu John Kirby w jednozdaniowym podsumowaniu z rozmowy.

Manewry na Krymie. Moskwa: kilka jednostek piechoty powróciło do baz w Dagestanie i Czeczenii

Do rozmowy doszło podczas wizyty Austina w Polsce i w kontekście zaostrzających się napięć wokół Ukrainy. W czwartek minister ostrzegł, że Rosja jest gotowa do ataku na Ukrainę w każdej chwili, notując m.in. że zgromadziła zapasy krwi w miejscach zgrupowania wojsk pod granicami z Ukrainą.