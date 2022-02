Niż Dudley nad Polską. Wiatr w porywach do 120 km/h

W czwartek w całym kraju prognozowane są przelotne opady deszczu i lokalne burze. IMGW ostrzega też przed silnym wiatrem, którego porywy mogą dochodzić do 120 km/h. Wietrzna pogoda ma utrzymać się do soboty.

W czwartek niż Dudley przesunie się na wschód kraju, jednak nadal będzie odczuwalny zachodni, silny i porywisty wiatr. - Najsilniej będzie wiało w centrum kraju i na Wybrzeżu, tam porywy mogą osiągać do 110 km/h, a na krańcach zachodnich do 120 km/h - powiedział dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Kamil Walczak. Na pozostałym obszarze zachodni wiatr będzie wiał ze średnią prędkością do 40 km/h.

Deszcz i burze w całym kraju

W całym kraju IMGW prognozuje przelotne opady deszczu i lokalne burze, którym towarzyszyć może opad krupy śnieżnej. - W Polsce południowo–wschodniej spodziewamy się intensywnych opadów deszczu, a w górach śniegu. W Tatrach może spaść do 10 centymetrów śniegu - dodał.

Temperatura maksymalna wyniesie od 7 st. C na wschodzie i północy kraju, do 12 st. C na południowym zachodzie. - Mimo że temperatura będzie wysoka, to nie odczujemy tego ciepła z powodu silnego i porywistego wiatru - podsumował.

Wietrzna pogoda utrzyma się do soboty.

W środę wieczorem IMGW wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem w całym kraju. W czterech województwach - zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim i wielkopolskim - chodzi o alert trzeciego, najwyższego stopnia.

