Od północy do godziny 6 mieliśmy 1407 zgłoszeń związanych z silnym wiatrem - poinformował w czwartek rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Karol Kierzkowski. W Międzyrzeczu zginął mężczyzna, na którego auto przewróciło się drzewo. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało z kolei o pięciu uszkodzonych budynkach i ponad 320 tys. odbiorcach bez prądu.

- W czwartek od północy do godziny 6 mieliśmy w sumie 1407 zgłoszeń związanych z silnym wiatrem. Najwięcej, bo 556 w woj. wielkopolskim, 241 w woj. zachodniopomorskim, 211 w woj. lubuskim, 136 w woj. dolnośląskim - powiedział bryg. Kierzkowski.





Oficer dyżurny lubuskiej straży pożarnej poinformował, że w Międzyrzeczu zginął około 70-letni mężczyzna po tym, jak drzewo przygniotło samochód, którym kierował.

Do tragedii doszło około 6.30 na jednej z ulic na obrzeżach tego miasta. Duże drzewo przewróciło się wprost na jadący samochód osobowy marki Seat. Kierujący nim mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. Nie było innych osób poszkodowanych.

Silny wiatr w Polsce

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że podczas wichur uszkodzonych zostało pięć budynków. Ponadto 42 pociągi były opóźnione.

Zmiany na kolei dotyczą m.in. trasy Chojna-Gryfino (woj. zachodniopomorskie), gdzie powalone na sieć trakcyjną drzewa zablokowały tory. - Przewoźnik Polregio wprowadził autobusową komunikację zastępczą - poinformował rzecznik prasowy PKP PLK Bartosz Pietrzykowski.

Uszkodzeniu uległy również auta na krakowskim Nowym Prokocimiu. Na samochody przewrócił się paczkomat.

Z powodu silnego wiatru dwa poranne samoloty lecące do Warszawy: z Bydgoszczy i Krakowa zostały przekierowane do Budapesztu - poinformował rzecznik LOT-u Krzysztof Moczulski. Po dotankowaniu paliwa i poprawie warunków są w drodze do Warszawy.

Skutki wichur w Polsce

Zastępca dyrektora RCB Marek Kubiak podał, że ponad 324 tys. odbiorców jest bez prądu. Najwięcej w woj. lubuskim - 80192, wielkopolskim - 77600 i łódzkim - 70600.

Ponadto w woj. małopolskim - 5662, podlaskim - 3163, lubelskim - 3097, śląskim - 2847, warmińsko-mazurskim - 1796, podkarpackim - 1500, pomorskim - 1 333, świętokrzyskim - 1148 i opolskim - 650. Trwają prace naprawcze. — Marek Kubiak (@Kubiak_Marek64) February 17, 2022

Czwartek będzie wietrznym i pochmurnym dniem. W całym kraju prognozowane są przelotne opady deszczu i lokalne burze - przekazał dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Kamil Walczak. Temperatura osiągnie od 7 do 12 st. C.

W czwartek niż Dudley przesunie się na wschód kraju, jednak nadal będzie odczuwalny zachodni, silny i porywisty wiatr. - Najsilniej będzie wiało w centrum kraju i na Wybrzeżu, tam porywy mogą osiągać do 110 km/h, a na krańcach zachodnich do 120 km/h - powiedział synoptyk. Na pozostałym obszarze zachodni wiatr będzie wiał ze średnią prędkością do 40 km/h.

W całym kraju IMGW prognozuje przelotne opady deszczu i lokalne burze, którym towarzyszyć może opad krupy śnieżnej. - W Polsce południowo-wschodniej spodziewamy się intensywnych opadów deszczu, a w górach śniegu. W Tatrach może spaść do 10 centymetrów śniegu - dodał.

