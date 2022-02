Sąd w mieście Inczon na zachód od Seulu skazał 54-letniego Ju Te Juna za złamanie przepisów bezpieczeństwa narodowego, które zakazują samowolnego przekraczania granicy z Koreą Północną.

Jun zbiegł z Korei Płn. do Korei Płd. w 1998 roku, ale po dwóch latach wrócił do swojego kraju. Później ponownie przedostał się do Korei Płd., gdzie ukarano go za pierwsze nielegalne przekroczenie granicy.

Kolejna próba powrotu

54-latek próbował ponownie wrócić do Korei Płn. w 2019 roku. Odwiedził północnokoreańską ambasadę w Wietnamie i ubiegał się o odesłanie do ojczyzny, ale władze w Pjongjangu odrzuciły ten wniosek, podejrzewając go o szpiegostwo. Próbował również przedostać się do Korei Płn. przez Chiny, ale tam złapała go chińska policja.

Dziesiątki tysięcy obywateli Korei Płn. zbiegły na przestrzeni lat do Korei Płd. i innych krajów, uciekając przed biedą, głodem i represjami ze strony komunistycznego reżimu w Pjongjangu. Do niedawna rząd w Seulu notował ponad 1000 takich ucieczek rocznie, ale liczby drastycznie spadły po wybuchu pandemii Covid-19 i wprowadzeniu ekstremalnie surowych kontroli w Korei Płn.

