Do zdarzenia doszło we wtorek. Strażacy z OSP Jakubowice Konińskie Kolonia zostali wezwani do pustostanu w miejscowości Dys. Tam - w piwnicy - uwięziony był młody pies.

ZOBACZ: Warmińsko-mazurskie. Pies straży granicznej znalazł poszukiwanego i uratował swojego opiekuna

Ewakuacja czworonoga przebiegła sprawnie. Trafił on do gabinetu weterynaryjnego w Ciecierzynie. Zwierzę nie miało obroży ani chipa - nie ustalono, do kogo należy.

Właściciel poszukiwany

Strażacy apelują o pomoc w odnalezieniu właściciela.

- Pies ma około roku, to niekastrowany samiec, mieszaniec zbliżony do bernardyna o umaszczeniu biszkoptowym. Jego ogólny stan zdrowia jest dobry - mówił Radiu Lublin lekarz weterynarii Gerard Górecki.

Jeżeli jego opiekun się nie znajdzie, pies trafi do schroniska.

WIDEO: Prognoza pogody - czwartek 17 lutego, wieczór Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/Polsatnews.pl/Radio Lublin