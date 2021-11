Owczarek niemiecki, pracujący w braniewskiej placówce straży granicznej pomógł zatrzymać mężczyznę, który prawdopodobnie włamał się do stacji paliw. W trakcie próby zatrzymania mężczyzna rzucił się na strażnika granicznego z ostrym narzędziem, obezwładnił go pies.

Rzecznik prasowa warmińsko-mazurskiej straży granicznej Mirosława Aleksandrowicz poinformowała, że Jagar to owczarek niemiecki, który służy w tej formacji od 8 lat. Jagar mieszka ze swoim panem i razem z nim stawia się na każdej służbie.

- Na jednej ze stacji paliw w gminie Braniewo doszło do włamania z kradzieżą. Wówczas policjanci poprosili o pomoc naszego funkcjonariusza i jego psa. Jagar podjął trop i doprowadził do opustoszałego budynku - podała Aleksandrowicz.

Włamywacz rzucił się na strażnika

Na widok patrolu mężczyzna próbował uciec. - Funkcjonariusz wezwał go do zachowania zgodnego z prawem i uprzedził, że jego pies zaatakuje w momencie ucieczki. 34-latek, słysząc to, rzucił się na funkcjonariusza z ostrym narzędziem. Wówczas pies tropiący obezwładnił napastnika. Zrobił to bez żadnej komendy ze strony swojego pana, bo tak jest nauczony. Skoczył na napastnika i przycisnął go do ziemi - podała Aleksandrowicz.

Okazało się, że zatrzymany mężczyzna był poszukiwany do innej sprawy. To, czy włamał się do stacji paliw będzie wyjaśniać policja.

Aleksandrowicz powiedziała, że Jagar ma na swoim koncie wiele sukcesów, m.in. odnalazł osoby zagubione w lesie. - Jest to pies tropiący, który nie daje się nikomu przekupić niczym, nie reaguje na komendy innych osób poza swoim opiekunem. Wiem, bo próbowałam to zrobić, bezskutecznie - przyznała Aleksandrowicz.

