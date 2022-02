Wszystkie państwa NATO przywiązują wagę do zwiększenia odporności na wschodniej flance NATO, Sojusz jest zjednoczony, zależy nam, aby państwa same mogły decydować do jakiego sojuszu chcą przystąpić - powiedział szef MON Mariusz Błaszczak w czwartek w Brukseli po spotkaniu w Kwaterze Głównej NATO.