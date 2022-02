Datę Dnia Zjednoczenia Ukraińców wyznaczono na 16 lutego, bo wtedy - według informacji zachodniego wywiadu - Rosja miałaby zaatakować Ukrainę. - Mamy do zjednoczenia pełne prawo, ponieważ jesteśmy w domu, jesteśmy na Ukrainie. I nikt nie pokocha naszego domu tak, jak kochamy go my. I tylko razem możemy go chronić - powiedział prezydent Ukrainy.

Zełenski otworzył w środę maraton telewizyjny #UArazom emitowany na wszystkich ukraińskich kanałach telewizyjnych. Jego celem jest prowadzenie charytatywnej zbiórki pieniędzy. Ukraiński resort obrony: zagrożenie ze strony Rosji nadal takie samo Prezydent wezwał Ukraińców do wywieszania ukraińskich flag i śpiewania hymnu narodowego w Dzień Zjednoczenia Ukraińców. Przed ustanowieniem święta Zełenski wyjaśniał: - Mówi się nam, że 16 lutego będzie dniem napaści. Zrobimy go Dniem Zjednoczenia. Podpisałem już odpowiedni dekret. Również w środę ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow stwierdził, że ostatnie oceny zagrożenia atakiem Rosji "nie zawierały niczego nieoczekiwanego i były zgodne z tym, czego dowiadywaliśmy się wcześniej". ZOBACZ: Spotkanie doradców prezydentów Polski i USA. Rozmawiali o kryzysie wokół Ukrainy - Siły zbrojne Ukrainy nadal prowadzą manewry wojskowe, w których udział weźmie również m.in. attache wojskowy przy ambasadzie Białorusi na Ukrainie - poinformował. Reznikow dodał, że w czwartek weźmie udział w konferencji online z ministrami obrony państw członkowskich NATO. Jego zdaniem, w tej chwili nie ma podstaw do wprowadzenia stanu wojennego na Ukrainie. Podkreślił też, że nie wierzy w scenariusz zakładający rosyjski atak na Kijów. Rosja twierdzi, że wycofuje część wojsk z Krymu Z kolei strona rosyjska przekazała, iż "siły Południowego Okręgu Wojskowego zakończyły udział w ćwiczeniach na Krymie i transportem kolejowym zmierzają do miejsc stałej dyslokacji". Военная техника ЮВО пересекла Крымский мост, возвращаясь с ученийhttps://t.co/QJSjOUSSTB pic.twitter.com/jXDHGGBQ9p — РИА Новости (@rianru) February 16, 2022 Zdaniem ministerstwa obrony w Moskwie, załadowane zostały na wagony wojskowe pojazdy gąsienicowe, w tym czołgi i haubice samobieżne.

wka/PAP, polsatnews.pl