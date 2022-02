- Uznajemy art. 5 (Traktatu Północnoatlantyckiego red.) i zasady zbiorowego bezpieczeństwa. Nasze zobowiązania w dziedzinie bezpieczeństwa zbiorowego pozostaną niewzruszone w przyszłości - powiedział z Austin w Brukseli przed rozpoczęciem posiedzenia ministrów obrony krajów NATO.

Wcześniej tego samego dnia, sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, mówiąc o sytuacji Ukrainy, podkreślił, że "w terenie" nie widać deeskalacji ze strony Rosji. Dodał jednak, że istnieje nadzieja, że Rosja wybierze rozwiązanie dyplomatyczne.

Wizyta Austina w Europie

Sekretarz obrony USA do Europy przyleciał we wtorek. W środę w Brukseli spotyka się z ministrami obrony państw Sojuszu i przywódcami NATO, aby omówić rozbudowę obecności wojskowej Rosji na Ukrainie i wokół niej, potwierdzić zobowiązanie USA do przestrzegania Artykułu 5 Traktatu północnoatlantyckiego i kontynuować pracę nad rozwojem zdolności Sojuszu do odstraszania i obrony, przy jednoczesnej gotowości stawienia czoła jutrzejszym wyzwaniom.

ZOBACZ: Sekretarz obrony USA Lloyd J. Austin przyleci do Europy. Odwiedzi m.in. Polskę

"Amerykański sekretarz obrony spotka się w Polsce z prezydentem Andrzejem Dudą oraz ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem. Będą omawiać kwestie zacieśnienia dwustronnej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa oraz pogłębienia polsko-amerykańskiego partnerstwa, kluczowego dla radzenia sobie z obecnymi wyzwaniami i zagrożeniami" - przekazał w poniedziałek Pentagon. Dodano, że Austin spotka się z amerykańskimi i polskimi żołnierzami w bazie lotniczej w Powidzu. Wybierze się także z wizytą na Litwę.