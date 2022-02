Sąd Okręgowy we Wrocławiu w piątek 11 lutego podjął decyzję o natychmiastowym zatrzymaniu Norberta Basiury (zgodził się na podawanie danych - red.). Zdecydowano się go zatrzymać ze względu na długość wyroku, który otrzymał. Zarządzenie przekazano policji, która miała doprowadzić skazanego do aresztu, do czego doszło w środę wieczorem.

Mężczyzna został skazany prawomocnie w grudniu 2021 roku za gwałt i morderstwo na 15-letniej Małgosi z Miłoszyc, za zamordowanie której wcześniej niesłusznie skazano Tomasza Komendę.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu podtrzymał w grudniu wyrok dla Basiury i Ireneusza M., którzy dopuścili się zbrodni na 15-latce. Wyrok dla Ireneusza M. to 25 lat pozbawienia wolności. Basiura ma odsiedzieć 15 lat.

jk/Polsat News