Lubuska policja opublikowała w środę z pościgu za pijanym kierowcą. Dla 22-latka ucieczka zakończyła się dachowaniem. Mężczyźnie nic się nie stało, ale za szaleńczą jazdę odpowie przed sądem. Grozi mu do pięciu lat więzienia.

Jak poinformował w środę Tomasz Bartos z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich, film ma uświadomić wszystkim jak niebezpieczna jest jazda pod wpływem alkoholu i ucieczka przed policjantami.

ZOBACZ: Sopot. Pijany 65-latek uciekał policjantom. Uderzył w kilka aut i radiowóz

Do pościgu doszło 6 stycznia br. wieczorem na lokalnej drodze w pobliżu Dobiegniewa. Policjanci chcieli zatrzymać tam do kontroli kierowcę forda, ten jednak rzucił się do ucieczki. Jechał z dużą prędkością całą szerokością drogi, wyprzedzał inne pojazdy stwarzając ogromne niebezpieczeństwo dla innych kierowców i siebie samego.

"Brakowało niewiele, by doszło do tragedii"

"Ucieczka zakończyła się dla niego uderzeniem w drzewo i dachowaniem. Brakowało bardzo niewiele, aby doszło do tragedii. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Okazało się, że za kierownicą forda siedział 22-latek, który miał prawie dwa promile alkoholu w organizmie"– powiedział Bartos.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Mężczyzna usłyszał zarzuty związane z jazdą w stanie nietrzeźwości i niezatrzymaniem do kontroli. Odpowie również za szereg wykroczeń, które popełnił na drodze. Grozi mu do pięciu lat więzienia.

bas