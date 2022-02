W środę premier przyjechał do Kuźnicy, gdzie wziął udział w naradzie dotyczącej obecnej sytuacji na polsko-białoruskiej granicy wschodniej flanki Unii Europejskiej i NATO z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Polskiej Policji i Straży Granicznej.

- Polska granica to jest świętość. Ten, który nie potrafi obronić swojej granicy, jednocześnie też naraża się na ogromne niebezpieczeństwo, nie jest szanowany przez innych i pokazuje swoją słabość - powiedział Mateusz Morawiecki.

Morawiecki: nastąpiło przebudzenie na Zachodzie

Jak dodał, "Polska należy do tych państw, które bronią swoich granic, bo są one uświęcone krwią przodków". Ocenił też, że gdyby kilka miesięcy temu Polska wpuściła migrantów z Bliskiego Wschodu, "dziś byłoby ich w naszym kraju nawet kilkaset tysięcy". Jego zdaniem kompromitowałoby to Polskę przez to, że nasza granica mogłaby być przekraczana w dowolny sposób.

- Dziś widzimy także, że tamten atak był częścią dużej, zaplanowanej operacji, częścią ataku hybrydowego wypracowanego na Kremlu i w Mińsku. Przede wszystkim na Kremlu - podkreślił premier.

Jak ocenił, dobrze, że "nastąpiło to przebudzenie". - Dzisiaj już wszyscy na Zachodzie widzą, że my, chroniąc granicę polsko-białoruską, chronimy także wschodniej flanki NATO - powiedział.

"Bruksela, Paryż mówią naszym głosem"

Morawiecki podziękował żołnierzom i funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz Policji. - Cieszę się, że działamy dla ochrony polskich granic, bo polskie granice to nie jest tylko kontur na mapie, to jest coś dużo, dużo więcej - oświadczył szef rządu.

Przypomniał, że kilka lat temu "Unia Europejska próbowała nam, krajom położonym na wschodniej flance NATO, perswadować i przekonywać nas, by te granice były otwarte".

- Przeciwstawiliśmy się wtedy temu zasadniczo. I dziś Bruksela, Paryż, mówią naszym głosem, mówią tak, jak myśmy wtedy mówili. Przyznali nam rację; dziś widzą wyraźnie, że wtedy mieliśmy rację - mówił Morawiecki.

Premier mówił także m.in. o głosach, że budowana na granicy polsko-białoruskiej zapora będzie przeszkodą dla swobodnego przemieszczania się dzikich zwierząt. Zauważył, że zarówno dla mniejszych, jak i dużych zwierząt - jak żubry - będą przejścia.

- Ale przede wszystkim - bądźmy poważni. Państwo musi być poważne. Zwierzęta są oczywiście bardzo ważne, ale najważniejsi są ludzie - powiedział Morawiecki.

Premier: co by było, gdyby PO i Polska 2050 rządziły dziś Polską?

Jak wskazywał, miliony Polaków "nie mogą czuć się terroryzowane" i być "pod presją dlatego, że nasza granica jest nieszczelna". Przyznał, iż Alaksandr Łukaszenka "zaplanował polsko-białoruską granicę jako miejsce testu sprawności państwa polskiego".

- Łapię się za głowę, gdy myślę sobie, co by było, gdyby partia pana Donalda Tuska z partią pana Szymona Hołowni na przykład rządziły dziś i kierowałyby się swoimi racjami tu, wzdłuż polsko-białoruskiej granicy. Ona byłaby jak szwajcarski ser. Przez tę granicę przechodziłyby dziesiątki tysięcy, setki tysięcy migrantów - stwierdził szef rządu.