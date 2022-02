"To kolejne próby nielegalnego przedostania się przez granicę. Z takimi sytuacjami polscy żołnierze i funkcjonariusze muszą mierzyć się niemal każdego dnia. Wczoraj nasze służby zostały obrzucone kamieniami. Sytuacja miała miejsce w pobliżu miejscowości Dubicze Cerkiewne" - napisało we wtorek na Twitterze Ministerstwo Obrony Narodowej.

Do wpisu dołączono zdjęcia na których m.in. widać kamienie, którymi zostały obrzucone polskie służby.

Kolejne próby nielegalnego przedarcia się przez granicę

Jak wcześniej poinformowała Straż Graniczna ostatniej doby granicę polsko-białoruską próbowały nielegalnie przekroczyć 4 osoby - 3 obywateli Senegalu i obywatel Gwinei.

SG podała, że we wtorek funkcjonariusze zatrzymali już 10 cudzoziemców - obywateli Syrii i Jemenu. "To m.in. osoby, które na odcinku Placówki Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych przecięły concertinę i rzucały kamieniami w stronę patroli polskich" - dodała SG.

W dn.14.02 na terytorium🇵🇱próbowało nielegalnie przedostać się z🇧🇾 4 cudzoziemców-to 3 ob.Senegalu i ob.Gwinei.

Od początku roku funkcjonariusze SG odnotowali ponad 1,2 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. W zeszłym roku było to 39,7 tys. prób, z czego 1,7 tys. w grudniu, 8,9 tys. w listopadzie, 17,5 tys. w październiku, 7,7 tys. we wrześniu, 3,5 tys. w sierpniu.

Od 1 grudnia ub. r. do 1 marca 2022 r. na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego, z którego wyłączeni są m.in. mieszkańcy i miejscowi przedsiębiorcy. Wcześniej na tym samym terenie, od września do grudnia, obowiązywał stan wyjątkowy.

aml/PAP