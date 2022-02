"Zgodnie z przewidywaniami białoruska propaganda znów użyła Emila Czeczko" - napisał rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. W Mińsku odbyła się konferencji prasowa polskiego dezertera, który opowiadał, że na polsko-białoruskiej granicy od 9 do 18 czerwca zginęło od 200 do 700 migrantów.

W czwartek w Mińsku odbyła się konferencja prasowa Emila Cz., byłego polskiego żołnierza, który podczas służby na granicy zdezerterował i przebywa na Białorusi.

"Egzekucje na granicy"

Mężczyzna opowiadał, że brał udział w egzekucjach na granicy. Według niego, w okresie od 9 do 18 czerwca ubiegłego roku, dziennie strzelał do 20 migrantów.

ZOBACZ: Dezerter Emil C. Mężczyzna znęcał się nad matką. Sąd ujawnił szczegóły

- Codziennie do 18 czerwca zabierano nas na patrol, kupowano nam 6-8 puszek piwa, o zmierzchu, po zachodzie słońca, strzelałem do grup migrantów liczących około 20 osób - mówił. Dodał, że łącznie mogło zginąć w tym czasie od 200 do 700 osób.

Do twierdzeń Emila Cz. odniósł się rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. "Zgodnie z przewidywaniami białoruska propaganda znów użyła Emila Czeczko, dezertera, który zdradził Polskę i uciekł na Białoruś, do legitymizowania absurdalnych insynuacji reżimu Łukaszenki przeciwko Polsce" - napisał.

Zgodnie z przewidywaniami białoruska propaganda znów użyła Emila Czeczko, dezertera, który zdradził Polskę i uciekł na Białoruś, do legitymizowania absurdalnych insynuacji reżimu Łukaszenki przeciwko Polsce. 1/2 pic.twitter.com/yEgRMa9bJI — Stanisław Żaryn (@StZaryn) February 10, 2022

"Działania informacyjne bazujące na kłamstwach Emila Czeczko muszą być analizowane przez pryzmat szerszych działań przeciwko Zachodowi." - dodał w kolejnym wpisie.

Dezerter Emil Cz. Ucieczka na Białoruś

Za Emilem Cz., żołnierzem, który uciekł za granicę RP, został wystawiony list gończy.

ZOBACZ: Białystok. Zarzuty dla Emila Cz., który zdezerterował i uciekł na Białoruś

Z ustaleń śledczych wynika, że pełnił on służbę w okolicach przejścia granicznego z Białorusią w miejscowości Narewka, ale 16 grudnia "opuścił wyznaczony posterunek i w celu trwałego uchylania się od pełnienia służby wojskowej uciekł za granicę Polski na terytorium Republiki Białorusi"

WIDEO: Krzyki pasażerów, płomienie widoczne przez okno. Jest nagranie z wnętrza płonącego samolotu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/ren.tv/Polsatnews.pl/PAP