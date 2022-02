Prezydent: wierzymy, że nigdy nie będziemy musieli tworzyć państwa podziemnego

Podczas poniedziałkowych uroczystości na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach prezydent Andrzej Duda przypomniał, że Armia Krajowa i polskie Państwo Podziemne to "wielki rozdział naszej historii, rozdział, o którym uczą się kadeci wszystkich wojskowych uczelni na świecie".

- Jesteśmy wdzięczni wszystkim tym, którzy wtedy się nie wahali, którzy się nie bali, którzy stawali do walki. Oddajemy im hołd, przede wszystkim tym wszystkim, którzy polegli i oddali życie za ojczyznę - powiedział Duda.

Armia Krajowa to miłość do Polski. Pamięć, wdzięczność i chwała Żołnierzom AK! pic.twitter.com/jGAuJsqrFC — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) February 14, 2022

"Wierzymy, że Polacy nie będą musieli więcej tworzyć państwa podziemnego"

- Skłaniamy się z głęboką wiarą, że nigdy więcej Polacy nie będą musieli tworzyć państwa podziemnego, że nigdy więcej nie będą musieli walczyć o odzyskanie swojej ojczyzny, że to jest coś, co stało się naszą historią, ale co w naszej historii tej przyszłej nie będzie miało miejsca - mówił.

- Cześć i chwała bohaterom, wieczna pamięć poległym - zakończył prezydent.