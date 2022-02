Zdaniem prof. Agnieszki Szuster-Ciesielskiej "następstwem Omikronu może być mozaika różnych zdarzeń".

Nowa, ukryta linia Omikronu

- Już pojawiła się siostrzana, ukryta linia omikronu o nazwie BA.2, obserwowana w Danii, na Filipinach i w Indiach. Oznacza to, że nie można z całą pewnością przewidzieć kierunku rozwoju pandemii - powiedziała w komentarzu dla UMCS, udzielonego w ramach inicjatywy "Okiem eksperta".

Nowy wariant został zidentyfikowany zaledwie cztery miesiące temu. W skali świata Omikron doprowadził do około trzech milionów nowych zakażeń dziennie.

- Wraz ze zwiększoną odpornością populacji uzyskanej wskutek szczepień i tornadem infekcji, które ogarnęło świat, możliwe jest, że w następnym rozdziale pandemii wirus będzie obezwładniony, ale nie pokonany - stwierdziła immunolog. Dodała, że "niektórzy twierdzą, że będzie to ostatnia taka fala, ja jednak jestem bardziej ostrożna".

W jej ocenie, patrząc na poprzednie warianty koronawirusa, można powiedzieć, że Omikron jest przełomowy "z naukowego punktu widzenia jednocześnie zaskakujący i niepokojący".

- Żaden z dotychczasowym wariantów nie miał tak wielu mutacji, łącznie ponad 50, z czego 32 w samym białku kolca. To jest około trzech razy więcej niż w poprzednich wersjach - wyjaśniła. - To pokazuje, że ten wirus jest bardziej elastyczny niż większość z naukowców się spodziewała, co jest niepokojące - podkreśliła.

Będzie odporność, ale nie na zawsze

Według Szuster–Ciesielskiej jest szansa, że ludzkość nabierze odporności po omikronie, "ale ta odporność nie będzie dana na zawsze".

- Ogromna liczba infekcji wywołanych przez Omikron prawdopodobnie pozostawi po sobie jakiś rodzaj wzmocnionej odporności na koronawirusa. Jednak wiemy już z dotychczasowych doświadczeń, że będą potrzebne kolejne szczepionki lub pojawią się kolejne zakażenia, ponieważ SARS-CoV-2 już nas nie opuści - powiedziała.

Dodała, że "na dłuższą metę połączenie ogólnoświatowych szczepień i odporności poinfekcyjnej powinno w pewnym momencie doprowadzić do ostatniej fali pandemii".

- Czy będzie to w tym roku? To wariant optymistyczny. W przypadku innych koronawirusów, wywołujących przeziębienie, nowe niepokojące warianty pojawiają się zwykle co trzy do pięciu lat. Miejmy nadzieję, że w pewnym momencie SARS-CoV-2 wyewoluuje w tym kierunku, chociaż taka adaptacja może potrwać wiele lat - podsumowała.

Zgadzam się z poniższymi wypowiedziami brytyjskich naukowców w sprawie przeświadczenia, że następne warianty SARS-CoV-2 na pewno będą łagodniejsze. To naprawdę wielka niewiadoma. https://t.co/d26Sux1xLe pic.twitter.com/2LQBtrNo01 — Agnieszka Szuster-Ciesielska (@AgnieszkaSzust3) February 13, 2022

hlk/PAP