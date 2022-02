W naszym elementarnym interesie jest jedność Zachodu, także Niemiec, które są naszym sąsiadem, sojusznikiem w NATO i my musimy zabiegać o tę jedność - powiedział w programie "Gość Wydarzeń" Tomasz Siemoniak, były minister obrony narodowej. Jednocześnie polityk PO pozytywnie ocenił uczestnictwo prezydenta Andrzeja Dudy w piątkowej telekonferencji zorganizowanej przez prezydenta USA Joe Bidena.

- Ostatnie lata nie były dobre dla polskiej polityki zagranicznej - ocenił Siemoniak. Stwierdził jednak, że w obliczu zagrożenia ze strony Rosji zachodni partnerzy zareagowali dobrze, odnosząc się m.in. do telekonferencji zorganizowanej przed prezydenta USA.

- To jest ważny komunikat. Nie szukajmy różnic w Europie, bo bezpieczeństwo jest teraz najważniejsze - skomentował słowa prezydenta Dudy, który powiedział, że jest "absolutna jedność przywódców Zachodu i poczucie głębokiej solidarności z Ukrainą".

WIDEO: Tomasz Siemoniak w programie "Gość Wydarzeń"

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

- Trzeba działać razem - dodał Siemoniak i wskazał na błędy obozu rządzącego. - W Polsce wytyka się palcami Niemcy, Francję - one nie są idealne, one popełniają błędy, tam politycy też mówią niemądre rzeczy - powiedział podkreślając jednak, że to "nie jest czas na pouczanie innych".

- Oświadczenie prezydenta jest uspokajające, także jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski - dodał.

Pierwszym gościem Piotra Witwickiego w piątkowym "Gościu Wydarzeń" był wiceszef MSZ Marcin Przydacz.

Wszystkie programy "Gość Wydarzeń" do obejrzenia na stronie polsatnews.pl.







WIDEO: Spotkanie Kołodziejczaka z Kowalskim. "On chce się tylko fotografować" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ap/msl/polsatnews.pl/Polsat News