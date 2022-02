W piątek w Ministerstwie Zdrowia zostaną przedstawione pierwsze wyniki badań amantadyny i efektów jej stosowania w leczeniu pacjentów covidowych - zapowiedział na piątkowej konferencji prasowej Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. W grudniu zeszłego roku resort podawał, że badania kliniczne amantadyny prowadzą w Polsce dwa podmioty - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie i Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca w Katowicach.

Zaznaczono, że przedstawienie wstępnych wyników będzie możliwe po osiągnięciu statystycznie istotnej liczby zrekrutowanych i przebadanych pacjentów.

Amantadyna hamuje znane już oraz nowo odkryte tzw. kanały jonowe kodowane przez wirusa SARS-CoV-2 - informowało w grudniu pismo "Communications Biology". Autorzy publikacji i przeprowadzonych badań podstawowych proponują ją "jako sposób leczenia COVID-19". Badania kliniczne dot. faktycznej skuteczności amantadyny podawanej chorym wciąż trwają.

Andrusiewicz: Omikron wkrótce zdominuje wszystkie zakażenia

Wojciech Andrusiewicz powiedział na piątkowej konferencji prasowej, że wariant Omikron koronawirusa wkrótce zdominuje wszystkie zakażenia SARS-CoV-2 w Polsce. - W ciągu kilku dni powinniśmy mieć mniej więcej 100 procent przypadków Omikronu w kraju - powiedział rzecznik resortu relacjonując stan pandemii COVID-19.

Badania potwierdziły 35 tys. 777 przypadków koronawirusa, w tym 3668 ponownych. Zmarło 290 osób z COVID-19 - poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia.

- Mamy trend spadkowy w zakażeniach. Mamy 35 tys. 777 przypadków koronawirusa, co jest spadkiem o około 30 proc. względem ubiegłego piątku - powiedział Wojciech Andrusiewicz.

- W tej chwili mamy 13,5 tys. wysekwencjonowanych przypadków genomu wirusa właśnie w wersji Omikron, co stanowi 91,5 proc. wszystkich przypadków w skali ostatniego miesiąca. W skali ostatnich 7 dni wirus w wersji omikron to już jest 95 proc. wszystkich notowanych sekwencjonowanych wirusów - poinformował Andrusiewicz.

Wariant Omikron koronawirusa SARS-CoV-2 wykryto w listopadzie w RPA. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 26 listopada zakwalifikowała go do grupy "niepokojących wariantów". Poprzednim umieszczonym w tej kategorii wariantem koronawirusa była delta.

