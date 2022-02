Rzecznik poinformował na Twitterze, że kolejne sygnały świadczą o tym, że na wiosnę presja na granicę białorusko-polską może znacząco wzrosnąć. "Ostatnie informacje wskazują, że znów mocniej uaktywniają się przemytnicy, którzy zarabiali na szlaku nielegalnej migracji" – podkreślił Żaryn.

Kolejne sygnały świadczą o tym, że na wiosnę presja na granicę białorusko-polską może znacząco wzrosnąć. Ostatnie informacje wskazują, że znów mocniej uaktywniają się przemytnicy, którzy zarabiali na szlaku nielegalnej migracji. 1/2 — Stanisław Żaryn (@StZaryn) February 10, 2022

Uzupełnił, że już teraz zarówno na Białorusi, jak i w Rosji przebywają duże grupy cudzoziemców, które mogą zostać wykorzystane do ponownego zaognienia sytuacji na granicy z Polską. "Operacja hybrydowa przeciwko UE trwa" – dodał.

Granica polsko-białoruska

Od początku roku funkcjonariusze SG odnotowali 1146 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. W zeszłym roku było to 39,7 tys. prób, z czego 1,7 tys. w grudniu, 8,9 tys. w listopadzie, 17,5 tys. w październiku, 7,7 tys. we wrześniu, 3,5 tys. w sierpniu.

Od 1 grudnia ub. r. do 1 marca 2022 r. na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego, z którego wyłączeni są m.in. mieszkańcy i miejscowi przedsiębiorcy. Wcześniej na tym samym terenie, od września do grudnia, obowiązywał stan wyjątkowy.

