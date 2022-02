W Parlamencie Europejskim adwokat mówił, że pierwszym celem inwigilacji nie był on, a Donald Tusk. Zdaniem mecenasa lider PO "był regularnie prześladowany przez prokuraturę".

- Nic specjalnego rząd na mnie ani na przewodniczącego Tuska nie znalazł natomiast myślę, że to, że pewne delikatne sprawy polityczne, nie tylko prawne, załatwiałem w tym okresie przyczyną, że stałem się celem kolejnego ataku. Zatrzymano mnie, skuto kajdankami, żeby mnie upokorzyć i próbowano pozbawić prawa do wykonywania zawodu - powiedział Roman Giertych.

Jak tłumaczył sądy "uznały przeszukania za nielegalne, zarzuty za kompromitujące dla prokuratury i wezwały rząd polski i prokuraturę do zaprzestania inwigilowania obywateli przez Centralne Biuro Antykorupcyjne". - Nigdy nie pracowałem jako adwokat za pieniądze publiczne, zatem nie podlegałem pod służby, które odpowiadają za działania publiczne - mówił Giertych.

- Sprawa wróciła, kiedy zwróciłem się do Citizen Lab o zbadania mojego telefonu. Uważałem, że muszę sprawdzić, czy jest jakaś szansa odnalezienia śladów inwigilacji. Zwróciłem się do Citizen Lab 9 grudnia, zeszłego roku. Co ciekawe, następnego dnia po raz kolejny rozpoczęły się działania rządu i prokuratury przeciwko mnie. Myślę, że ta sprawa powinna być absolutnie wyjaśniona - tłumaczył adwokat.

Giertych dodał, że w przyszłym tygodniu jego adwokaci złożą zawiadomienie do prokuratury w Rzymie o możliwości popełnienia przestępstwa - użycia Pegasusa na terenie Włoch.

Roman Giertych w Parlamencie Europejskim: państwo totalitarne chce zastraszyć obywateli

- Cieszę się, że jest plan powołania Komisji w Parlamencie Europejskiej. Z mojego doświadczenia parlamentarzysty, członka komisji śledczej muszę powiedzieć, że bardzo ważne jest, aby komisja parlamentarna współpracowała z jakąś prokuraturą, bo wówczas znacząco zwiększają się możliwości wyjaśnienia danej sprawy. Być może komisja i władze prokuratury włoskiej, że taka współpraca byłaby korzystna dla wyjaśnienia tej sprawy - mówił.

Adwokat podkreślał, że "państwo autorytarne próbuje zastraszyć obywateli poprzez inwigilację oraz różnego rodzaju sprawy dyscyplinarne, karne".

- To stały model. Tylko myślę, że w Polsce w przeciwieństwie do Rosji to się nie uda. Opór obywateli jest zbyt duży, widzimy narastającą destrukcję obozu władzy. Myślę, że sprawa Pegasusa będzie jednym z elementów, który doprowadzi do tego, że demokracja w Polsce zostanie obroniona. Jestem przekonany, że w ciągu tego roku lub następnego Polska powróci do grona państw. które nie będą używały metod autorytarnych do zwalczania opozycji politycznej - podsumował.

Inwigilacja Pegasusem

Pod koniec grudnia agencja Associated Press podała, powołując się na ustalenia działającej przy Uniwersytecie w Toronto grupy Citizen Lab, że za pomocą opracowanego przez izraelską spółkę NSO Group oprogramowania Pegasus inwigilowani byli adwokat Roman Giertych i prokurator Ewa Wrzosek, a także senator KO Krzysztof Brejza w czasie, gdy w 2019 r. był szefem sztabu wyborczego KO. Według Citizen Lab inwigilowani byli także lider Agrounii Michał Kołodziejczak oraz Tomasz Szwejgiert, współautor książki o szefie resortu spraw wewnętrznych i administracji, byłym szefie CBA Mariuszu Kamińskim.