Podsłuchiwali rozmowy, czytali wiadomości, ukradli dane, mieli dostęp do wszystkiego w moim telefonie. To jest skandaliczna sytuacja, nigdy nie powinna mieć miejsca.

To niedozwolone chwyty w walce politycznej.

Oni traktują Polskę i nasze służby jak coś swojego. PATOLOGIA. https://t.co/3FqLy7m9Z1