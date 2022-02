Maseczki będzie trzeba nadal nosić w szkołach.

W Nowym Jorku, noszenie maseczek było obowiązkowe od 10 grudnia 2021 roku m.in. w sklepach i biurach. Przepis wprowadzono na fali wzrostu zakażeń wariantem Omikron koronawirusa.

Z wymogu noszenia maseczek rezygnują nie tylko stany zarządzane przez republikańskich gubernatorów. Tylko w poniedziałek zapowiedziały to New Jersey, Delaware i Connecticut. W środę taki zamiar wyraził gubernator Illinois, J. B. Pritzker. Kalifornia ma znieść ten przepis do 16 lutego, a Oregon do 31 marca - informują amerykańskie media.

"Pracujemy nad wytycznymi"

Szefowa Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) Rochelle Walensky podkreśliła w środę, że jej agencja wciąż zaleca noszenie maseczek na obszarach, gdzie występuje dużo przypadków zakażeń, co obejmuje większość terytorium USA.

- Pracujemy nad wytycznymi, pracujemy nad obserwowaniem aktualnych trendów. (…) Liczba hospitalizacji jest nadal wysoka, wskaźniki zgonów są wciąż wysokie – uzasadniała Walensky.

"Nie można utrzymywać czerwonego alarmu w nieskończoność"

- Biorąc pod uwagę malejącą liczbę przypadków infekcji, biorąc pod uwagę malejącą liczbę hospitalizacji, czujemy się komfortowo, aby znieść restrykcje - tłumaczyła z kolei swoją decyzję gubernator Nowego Jorku.

Do zniesienia obowiązku zakładania maseczek w szkołach wzywa w USA coraz więcej lekarzy i rodziców. Zwracają uwagę m.in. na zwiększony dostęp dzieci do szczepień przeciwko COVID-19 oraz negatywny wpływ jaki wywiera długoterminowe noszenie maseczek na ich zdrowie psychiczne i rozwój.

"Nie można utrzymywać czerwonego alarmu (…) w nieskończoność. Ludzie po prostu nie mogą zachować wysokiej czujności bez zmęczenia i bez załamania" – cytuje dziennik "USA Today" dr Shirę Doron, epidemiolog ze szpitala Tufts Medical Center w Bostonie.

aml/PAP