Zakonnica ukradła setki tysięcy dolarów z katolickiej szkoły podstawowej w Los Angeles i straciła je w kasynie w Las Vegas. Sąd skazał ją na rok więzienia i zobowiązał do oddania ponad 800 tys. dolarów - podaje nypost.com

Siostra Mary Margaret Kreuper z Los Angeles została skazana w poniedziałek na rok i jeden dzień więzienia za oszustwa finansowe i pranie brudnych pieniędzy. 80-letnia zakonnica została również zobowiązana do zapłacenia w sumie 825 tys. dolarów zadośćuczynienia za to, że sprzeniewierzyła pieniądze, gdy pełniła funkcję dyrektora w St. James Catholic School w Torrance w Kalifornii - podaje nypost.com

ZOBACZ: Kalisz. Skazani za znęcanie się nad dziećmi były ksiądz i niedoszła zakonnica chcą uniewinnienia

Prokuratorzy powiedzieli, że Kreuper, która była dyrektorem szkoły przez 28 lat, przekierowała fundusze na pokrycie wydatków, których jej zakon - Sióstr św. Józefa z Carondelet - nigdy by nie zatwierdził, w tym duże wydatki na hazard i opłaty za karty kredytowe.

Zakonnica przeprosiła. "Zgrzeszyłam, złamałam prawo"

Kobieta przeprosiła za to, co zrobiła i zwrócił się do sędziego z prośbą o złagodzenie kary. - Zgrzeszyłam, złamałam prawo i nie mam wymówek - powiedział Kreuper podczas poniedziałkowego przesłuchania.

Jak podaje dziennik, zakonnica "odbywała częste wycieczki do Las Vegas, Lake Tahoe, Temecula i innych miejsc w południowej Kalifornii. Kreuper zabierała ze sobą także inne zakonnice i wydawała pieniądze, które należały do szkoły podstawowej".

"Pytana, dlatego to zrobiła odparła, że księża zarabiają lepiej niż zakonnice. Gdy zakonnica wydawała pieniądze na wycieczki, rodzice uczniów szkoły dalej proszeni byli o dodatkowe wpłaty poza czesnym wynoszącym 6 tys. dolarów rocznie" - przekazano.

Jak udało się ujawnić oszustwa?

Kreuper była w stanie uniknąć wykrycia przez tak wiele lat, ponieważ przekierowywała czeki na dwa stare konta bankowe, o których inni administratorzy szkoły nie wiedzieli.

Działalność zakonnicy została ujawniona po tym, jak szkoła przeprowadziła nieformalny audyt.

WIDEO: Wielka Brytania. Rekord zakażeń koronawirusem. "Wiele osób rezygnuje z życia publicznego" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/nypost.com