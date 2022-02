"Kolejne transporty sprzętu oraz żołnierzy wojsk Stanów Zjednoczonych docierają do Polski. Obecność w naszym kraju prawie 2000 dodatkowych żołnierzy amerykańskich to wzmocnienie bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO i element odstraszania potencjalnego agresora" - czytamy we wpisie opublikowanym we wtorek na twitterowym profilu MON.

Wpis opatrzono zdjęciami przedstawiającymi wysiadających z samolotów transportowych żołnierzy oraz rozładunek sprzętu - pojazdów terenowych HMMWV.

Kolejne transporty sprzętu oraz żołnierzy wojsk 🇺🇸 docierają do Polski 🇵🇱. Obecność w naszym kraju prawie 2 000 dodatkowych żołnierzy 🇺🇸 to wzmocnienie bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO i element odstraszania potencjalnego agresora. pic.twitter.com/eQ1UMYrPoE — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) February 8, 2022

ZOBACZ: USA. Rosja planuje inscenizację ukraińskiego ataku. Pentagon potwierdza W ubiegłą środę Pentagon zapowiedział czasowe zwiększenie liczby wojsk USA w Europie w celu wzmocnienia wschodniej flanki NATO w związku z koncentracja rosyjskich wojsk przy granicy Ukrainy. 2 tys. żołnierzy zostanie wysłanych do Polski i Niemiec, z tego 1700 trafi do Polski. Około tysiąca zostanie przebazowanych z Niemiec do Rumunii.

wys/PAP