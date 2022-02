Rada Polityki Pieniężnej podniosła we wtorek wszystkie stopy procentowe o 50 pkt bazowych. Główna stopa NBP, referencyjna, wzrosła do 2,75 proc. - do najwyższego poziomu od połowy 2013 roku. Jest to też piąta podwyżka z rzędu.

Jak poinformowano, RPP zdecydowała o podwyżce wszystkich stóp procentowych NBP o 50 pkt. bazowych. Decyzja wchodzi w życie od 9 lutego.

Zgodnie z wtorkową decyzją RPP, stopa referencyjna wzrosła do 2,75 proc., stopa lombardowa do 3,25 proc., stopa depozytowa do 2,25 proc., stopa redyskonta weksli do 2,80 proc., a stopa dyskontowa do 2,85 proc.

Rosnąca inflacja

W cykl zacieśniania polityki pieniężnej NBP wszedł w październiku 2021 r. Od tego czasu główna stopa procentowa wzrosła o 2,65 pkt proc. Podwyżki stóp są odpowiedzią banku centralnego na rosnącą inflację.

Członkowie rady wielokrotnie już zwracali uwagę na to, że podwyżki stóp proc. nie będą oddziaływać na bieżące odczyty, ale mają one nie dopuścić do utrwalania się wysokiej inflacji w gospodarce i sprowadzić ją do celu NBP w zakresie odziaływania polityki pieniężnej, tj. najbliższych dwóch lat. Sam cel inflacyjny, przypomnijmy, wynosi 2,5 proc. a dopuszczalne odchylenie to 1 pkt proc. w górę (do 3,5 proc.) lub w dół.

Dzisiejsza decyzja RPP jest zgodna z rynkowym konsensusem.

Inflacja w styczniu sięgnie 9,2 proc. - oceniają ekonomiści Credit Agricole Bank Polska. Zdaniem Banku Pekao będzie to 9,5 proc., a powodem dla dalszego wzrostu wskaźnika jest wzrost cen żywności i energii. Ekonomiści mBanku widzą inflację w styczniu na poziomie 9,3 proc. - tyle też wynosi mediana prognoz. Rozstrzał szacunków waha się jednak od 8,6 proc. do aż 10,5 proc.

zdr/PAP/Polsatnews.pl/Interia Biznes