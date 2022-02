- Rzucono Polakom ofiarę. Minister finansów Tadeusz Kościński ponosi odpowiedzialność konstytucyjną, ale kto inny bardziej nabroił ws. Polskiego Ładu - ocenił w "Graffiti" Marek Biernacki (PSL), były szef MSWiA. Odnosząc się do planów powołania komisji śledczej do wyjaśnienia sprawy Pegasusa wskazał, że kwestia wniosku jest po stronie Pawła Kukiza.

Odnosząc się do poniedziałkowej konferencji NIK ws. podsłuchów Biernacki wskazał, że tego rodzaju spraw jest coraz więcej. - Istnieje obawa, że ludzie są inwigilowani. Ta psychoza w Polsce była i jest. Nie dziwię się obywatelom, instytucjom, że chcą być zweryfikowani, czy byli podsłuchiwani. Mamy - choć nie wprost - wypowiedzi ze strony rządu, że jakieś techniki były stosowane w przypadku Krzysztofa Brejzy - mówił Biernacki.

- Jeżeli jest sprzęt, który ma nowe możliwości łamiące istniejące reguły prawne, to powinno prawo być zmienione. Po to jest komisja, działania legislacyjne. Nikt w Polsce nie jest tak szalony, żeby ograniczać działanie służb specjalnych. Obywatele chcą, żeby służby miały jak najlepszą technologię, by chronić Polskę przed przestępczością zorganizowaną. Obok tego musi iść regulacja prawna, kontrola - ocenił gość "Graffiti".

Marek Biernacki: wraz z Pegasusam pojawił się problem

Jego zdaniem, jeśli nie przedstawia się wystarczających informacji na ten temat to "pojawia się problem". - (Wcześniej) każdy podsłuch był nadzorowany, bo musiała być zgoda sądu i operatora - wyjaśnił.

- Nie chcę oceniać, kto jest winny tego, że nie złożono wniosku ws. powołania komisji śledczej ws. Pegasusa. Sam uważam, że warto ten wniosek poprzeć, by dać sygnał obywatelom, że chcemy to wyjaśnić i nie ma nic do ukrycia. Wszystko jest po stronie Pawła Kukiza i to on musi być zdecydowany ten wniosek złożyć - ocenił Marek Biernacki.

Marek Biernacki: to jest paradoks Mariana Banasia

Pytany o głosowanie ws. uchylenia immunitetu Mariana Banasia Biernacki powiedział, że będzie głosował przeciwko. - Byliśmy krytyczny co do jego nominacji, one pojawiały się także na komisjach, ale aktywność PiS i rządu stała się przeciwko Marianowi Banasiowi coraz większa, gdy zaczął przeprowadzać kontrole. PiS zapomniało, że rządzi 7 lat i izba będzie kontrolowała ich rządy - mówił były szef MSWiA.

- Sami apelowaliśmy o to, by były wirówki, które polegają na tym, że każdy kandydat na stanowisko ministra, wiceministra jest sprawdzana przez służby. W tym rządzie tego się nie stosuje. To jest zastanawiające. Dzisiaj kontrolerzy NIK działają zgodnie z prawem. Banaś, co jest paradoksem, jest gwarantem tych kontroli - powiedział Biernacki.

Pytany czy dymisja ministra finansów Tadeusza Kościńskiego kończy etap pociągania do odpowiedzialności za niedociągnięcia w Polskim ładzie Biernacki wskazał, że "znaleziono ofiarę". - Rzucono Polakom ofiarę, by było widać, że ktoś poniósł konsekwencje. Wiadomo, że to dużo szersza odpowiedzialność. Minister finansów ponosi odpowiedzialność konstytucyjną, ale kto inny bardziej nabroił - ocenił.

Marek Biernacki: nie wiadomo o co chodzi Putinowi

- Im bardziej kryzys się przeciąga, tym mniej wiadomo, co będzie się działo. Nie ukrywam, że mam dużo obaw. Amerykanie cały czas przestrzegają przed konfliktem, ich analitycy zakładają, że do niego dojdzie - w taki sposób Biernacki odniósł się informacji, że amerykański wywiad przechwycił rozmowy rosyjskich wojskowych, z których wynika, że mają obawy co do konsekwencji planów Putina.

- Polityka rosyjska, która była z reguły przewidywalna, pod rządami Putina staje się na wskroś nieprzewidywalną, bo nie wiadomo o co mu chodzi - podsumował Biernacki.

