Mamy 35 960 nowych, potwierdzonych zakażeń koronawirusem - poinformowało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Zmarło kolejnych 286 osób. 3 974 osoby po raz kolejny zakaziły się koronawirusem. Tydzień temu, 1 lutego odnotowano 39 114 infekcji i 239 zgonów.

Nowe przypadki pochodzą z województw: mazowieckiego (4925), wielkopolskiego (3986), śląskiego (3465), dolnośląskiego (3045), kujawsko-pomorskiego (2737), łódzkiego (2595), pomorskiego (2471), lubelskiego (2462), małopolskiego (1909), warmińsko-mazurskiego (1887), zachodniopomorskiego (1850), świętokrzyskiego (1084), podkarpackiego (1027), podlaskiego (962), lubuskiego (813), opolskiego (538).

204 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarły 83 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 203 osoby.

Liczba zakażonych koronawirusem 5 224 144/ 106 894 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

Dotychczas najwięcej nowych przypadków zakażenia SARS-COV-2 w całej pandemii wykryto w czwartek 27 stycznia. Resort poinformował wtedy o 57 659 chorych z COVID-19. Najwięcej zgonów potwierdzono 8 kwietnia 2021 r. Zanotowano wtedy 954 przypadki śmiertelne.

Ile osób zakaziło się ponownie?

Ostatniej doby 3 974 osoby po raz kolejny zakaziły się koronawirusem.

Ile osób w szpitalach?

W szpitalach przebywa 19 014 pacjentów z COVID-19, w tym 1171 chorych podłączonych do respiratorów – podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 30 853 łóżka i 2678 respiratorów.

Resort zdrowia przekazał, że na kwarantannie przebywa 550 851 osób. Poinformował też, że wyzdrowiało dotąd 4 373 899 zakażonych.

Tydzień temu, 1 lutego, w szpitalach przebywało 16 357 pacjentów z COVID-19, w tym 1058 chorych podłączonych do respiratorów.

Ile testów wykonano?

Minionej doby wykonano ponad 138,5 tys. testów na obecność SARS-CoV-2, w tym ponad 67 127 tys. antygenowych – podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Wykryto 35 960 nowych zakażeń koronawirusem.

Resort poinformował, że łącznie przebadano dotąd 31 699 146 próbek pobranych od 31 022 839 osób. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, odkąd uzyskali takie uprawnienie, zlecili wykonanie 7 321 512 badań. Ile szczepień i NOP-ów odnotowano? W Polsce dawkę przypominającą szczepionki przeciw COVID-19 przyjęło ponad 10,4 mln osób – podano we wtorek na stronach rządowych. Liczba wszystkich wykonanych w naszym kraju szczepień przeciw COVID-19 wynosi ponad 52, 2 mln. W pełni zaszczepionych jest ponad 21,8 mln osób. Od 27 grudnia 2020 r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, wykonano 52 280 338 iniekcji. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest 21 890 527 osób. Trzecią, uzupełniającą dawkę szczepionki, przyjęło 212 603 osób z upośledzoną odpornością, a dawkę przypominającą – 10 462 824 osób. Dzienna liczba szczepień to 62 023 iniekcji. Łącznie do Polski dostarczono 107 707 090 dawek szczepionki, z czego do punktów trafiło 55 974 230 dawek. Zutylizowano 788 420 dawek. Zgłoszono 18 121 niepożądanych odczynów poszczepiennych, w większości łagodnych.

Krótsza izolacja. Sztab kryzysowy w Ministerstwie Zdrowia

- Chcielibyśmy w środę ogłosić decyzję o skróceniu okresu izolacji dla wszystkich obywateli, którzy chorują w naszym kraju - powiedział w poniedziałek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Andrusiewicz poinformował, że decyzję ogłosi "zapewne minister Adam Niedzielski na konferencji prasowej".

Jak dodał, skrócenie izolacji wiąże się z "krótszym okresem objawowym i krótszym okresem, kiedy aktywnie zakażamy i z koniecznością przywracania do pracy pracowników w różnych branżach".

- Widzimy przy tej zakaźności wirusa, jak szybko wyłączane są osoby z rynku pracy, co nie pozostaje bez wpływu na gospodarkę naszego kraju. Te decyzje jeszcze dziś, góra do jutra powinny zapaść. (Odbędzie się) Sztab kryzysowy w Ministerstwie Zdrowia i w środę chcemy państwu to zakomunikować - poinformował.

